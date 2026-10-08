(ANSA) - LUSSEMBURGO, 08 OTT - I ministri delle Finanze dell'Eurozona hanno avviato all'Eurogruppo di Lussemburgo la procedura per la nomina del successore di Isabel Schnabel nel Comitato esecutivo della Bce, stabilendo che le candidature dovranno essere presentate entro il 28 ottobre e che l'Eurogruppo tornerà sul dossier nella successiva riunione del 9 novembre. È quanto si apprende a Lussemburgo, a conferma delle anticipazioni di Bloomberg. Schnabel lascerà la Bce il 3 gennaio 2027 per assumere un incarico di vertice al Fondo monetario internazionale. La sua sostituzione apre una partita più ampia sulle nomine ai vertici dell'Eurotower, considerato che nel maggio 2027 scadrà anche il mandato del capo economista Philip Lane, mentre quello della presidente Christine Lagarde terminerà in teoria nell'ottobre dello stesso anno. Non è tuttavia ancora chiaro quali siano le intenzioni di Lagarde, al centro delle indiscrezioni su una possibile uscita anticipata, soprattutto guardando ai tempi delle elezioni in Francia e ai possibili cambi di equilibri. L'attesa generale è che il confronto tra gli Stati membri sui principali incarichi della Bce venga quindi affrontato 'a pacchetto' sulle tre posizioni, cercando un equilibrio tra le diverse cariche e le rappresentanze nazionali. Un primo segnale delle ambizioni tedesche è arrivato dal ministro delle Finanze Lars Klingbeil, che al suo arrivo all'Eurogruppo ha sottolineato: "È naturalmente chiaro che la Germania continuerà a svolgere un ruolo importante e anche influente all'interno della Banca centrale europea. Lo farò presente anche ai colleghi europei. Le decisioni sulle nomine e le candidature saranno poi definite all'interno del governo federale". (ANSA).