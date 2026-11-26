(ANSA) - CARACAS, 26 NOV - L'ex candidato dell'opposizione venezuelana alle elezioni presidenziali del 2024, Edmundo González Urrutia, ha fissato per i primi giorni di dicembre il suo ritorno in patria dopo un lungo esilio di oltre due anni in Spagna. Lo ha annunciato in un messaggio sui social in cui afferma che "presto sarò in Venezuela per unirmi al pellegrinaggio in onore della nostra santa patrona, la Vergine di Coromoto", che si terrà il 5 dicembre. "Dopo tanto tempo lontano da casa, mi commuove il pensiero di poter essere di nuovo con voi", ha aggiunto González che accettò di candidarsi alle presidenziali dopo il divieto imposto dal governo di Nicolas Maduro alla leader dell'opposizione, María Corina Machado. In quelle elezioni, secondo i documenti presentati dalla coalizione Vente Venezuela, il 'sostituto' di Machado ottenne una vittoria schiacciante. Un risultato tuttavia contestato dalla commissione nazionale elettorale che decretò la vittoria di Maduro pur senza presentare i verbali degli scrutini. L'ex candidato si riunirà quindi con Machado il 5 dicembre, a Guanaré (nel Venezuela occidentale, nello Stato di Portuguesa, a 500 chilometri da Caracas), in occasione del grande pellegrinaggio dedicato alla santa patrona del Venezuela. (ANSA).