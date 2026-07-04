(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Erik Pretto, deputato alla seconda legislatura, componente della Commissione parlamentare Antimafia e già esponente della Lega, aderisce al gruppo di Forza Italia. "Dopo vent'anni di impegno sul territorio e nelle istituzioni - spiega in una nota il parlamentare veneto, che lo scorso 4 giugno aveva lasciato il gruppo leghista aderendo al Misto -, non riconoscendomi più nella gestione politica del partito nel quale ho militato con tanta energia, ho maturato la convinzione che fosse giunto il momento di intraprendere un nuovo percorso, pienamente coerente con i valori che hanno sempre ispirato la mia azione". (ANSA).