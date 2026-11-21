(ANSA) - BRASILIA, 21 NOV - L'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro è stato nuovamente ricoverato in terapia intensiva a causa di una nuova occlusione intestinale. Lo ha reso noto l'ospedale che lo ha in cura. Il leader di estrema destra, 71 anni - attualmente agli arresti domiciliari dopo essere stato condannato per aver complottato un colpo di Stato in seguito al fallito tentativo di rielezione - ha sofferto in più occasioni di problemi addominali, conseguenza di una coltellata ricevuta nel 2018. L'ospedale Df Star ha comunicato, tramite un bollettino medico, che il paziente è "clinicamente stabile, cosciente, vigile e respira spontaneamente". (ANSA).