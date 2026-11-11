(ANSA) - TEL AVIV, 11 NOV - Dopo un acceso dibattito tra i vari deputati, la commissione per l'organizzazione dei lavori parlamentari ha iniziato ad approvare le nomine per la guida delle commissioni permanenti. Avigdor Liberman, leader del partito di destra Israel Beitenu, parte del Change Bloc, è stato nominato alla guida dell'influente Commissione affari esteri e difesa della Knesset, sempre grazie alla collaborazione parlamentare tra i deputati del Change Bloc e i partiti arabi. E' stata approvata anche la nomina alla Commissione finanze di Liran Avishar Ben-Horin, neo-deputata per il partito Beyachad di Bennett e Lapid. (ANSA).