(ANSA) - ROMA, 07 NOV - In piazza a Cracovia al momento della sparatoria c'erano anche 34 studenti e 3 accompagnatori di un liceo di Albano Laziale. A quanto apprende l'ANSA, sono stati messi in sicurezza dall'ambasciata d'Italia che ha inviato il direttore dell'Istituto di cultura di Cracovia e la console onoraria. Il rientro in Italia è gestito dalla loro agenzia di viaggio; se avessero difficoltà a trovare un unico volo si organizzeranno per gruppi con l'assistenza della Farnesina. Nessuno è dovuto ricorrere a cure mediche. (ANSA).