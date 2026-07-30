(ANSA) - BERLINO, 30 LUG - A luglio il costo della vita in Germania è nuovamente aumentato in modo significativo. I prezzi al consumo si sono attestati al 2,8% in più rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, dopo un'inflazione del 2,3% registrata a giugno, come comunicato dall'Ufficio federale di statistica sulla base di dati provvisori. A maggio il tasso di inflazione era pari al 2,6% e ad aprile al 2,9%. Nei mesi di maggio e giugno, il cosiddetto "sconto sul carburante" introdotto dal governo tedesco, ovvero la riduzione temporanea dell'imposta sull'energia applicata ai carburanti, aveva artificialmente contenuto il tasso di inflazione in Germania. Secondo i dati dell'Adac, i prezzi del carburante in Germania durante il periodo delle vacanze hanno raggiunto livelli senza precedenti nella storia. Ciò grava naturalmente soprattutto sui consumatori che viaggiano in auto. (ANSA).