(ANSA) - WASHINGTON, 10 NOV - L'inflazione negli Usa sale a ottobre dello 0,4% su base mensile, a fronte di attese pari a +0,3%, Il mese precedente, invece, i prezzi al consumo si erano attestati a +0,6%. La rilevazione annuale non è disponibile a ottobre 2025 per lo shoutdown. A ottobre, i prezzi al consumo 'core', che escludono le componenti alimentari ed energetiche, sono aumentati dello 0,3% su base mensile per il terzo mese consecutivo, superando le aspettative di mercato (+0,2%) in scia al trend segnato nel settore dei trasporti (+0,8% contro il +0,6% di settembre), segnale che l'aumento dei prezzi del petrolio e dei carburanti sul mercato all'ingrosso si sta trasmettendo ai segmenti chiave del settore dei trasporti. Quanto al dato generale dell'inflazione, i prezzi dell'energia sono cresciuti dello 0,7%, con un rallentamento marcato rispetto al +5,2% di settembre, poiché l'aumento dell'1% della benzina e dello 0,9% dell'elettricità è stato parzialmente compensato dal calo dei prezzi del gas naturale. Si è registrato un rincaro anche nei settori di svago, assistenza sanitaria e assicurazioni auto, mentre sono diminuiti i costi per le auto usate e per i servizi di comunicazione. Il Bureau of Labor Statistics ha precisato di non poter calcolare i tassi sulla dinamica dei prezzi su base annua per ottobre, a causa dell'indisponibilità dei dati per il 2025 in scia all'interruzione delle attività dovuta dalla carenza di finanziamenti governativi (shutdown). (ANSA).