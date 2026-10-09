(ANSA) - ROMA, 09 OTT - "C'è anche l'Italia fra i Paesi occidentali che pubblicheranno una dichiarazione per confermare fiducia nella Corte penale internazionale e ribadire di essere contrari alle sanzioni Usa alla Corte Penale Internazionale": lo affermano fonti della Farnesina. "Verrà confermato - si spiega - il sostegno alla Corte: assieme a paesi come Germania, Francia, Giappone e Canada, l'Italia ricorda il suo sostegno all'indipendenza, imparzialità e integrità della Cpi". "L'Italia - aggiungono le fonti - e gli altri Paesi sostengono di voler portare avanti un dialogo costruttivo e inclusivo con gli Stati non Parte dello Statuto di Roma, come sono gli Stati Uniti". E il nostro Paese, assieme ai partner dichiara di "prendere atto con soddisfazione del lavoro svolto dalla Corte per prepararsi all'adozione di tali sanzioni, affinché la Corte possa continuare ad adempiere al proprio mandato ai sensi dello Statuto di Roma". L'Italia, quindi, "ribadisce il suo incondizionato sostegno affinché la Corte possa farlo". (ANSA).