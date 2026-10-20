(ANSA) - CASERTA, 20 OTT - Una lite, all'interno della scuola. E poi un 14enne accoltella un suo coetaneo. E' quanto è successo a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, i due hanno prima discusso. Poi il 14enne, con un coltello a serramanico, ha colpito all'addome l'altro ragazzino. Il giovane ferito è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato in osservazione. L'aggressore è stato arrestato e condotto al Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli. (ANSA).