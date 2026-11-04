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(ANSA) - MILANO, 04 NOV - Lo spread tra Btp e Bund tedesco apre la seduta poco mosso, con il differenziale di rendimento tra i due decennali che cede un punto base, a quota 113, base dopo l'esito del voto americano. In flessione i rendimenti di tutti i bond europei, con il Btp che cede 3 punti base, al 4,43%. Un Congresso a maggioranza democratica alimenta negli investitori l'aspettativa che l'agenda del presidente americano Donald Trump subirà una brusca frenata, allentando le pressioni sul debito pubblico americano: non a caso i rendimenti dei Treasury americani cedono 3,5 punti base, al 4,92%. (ANSA).