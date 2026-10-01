(ANSA) - MILANO, 01 OTT - Lo spread fra Btp e Bund corre, a seduta ancora aperta, oltre 118 punti base, sui livelli di gennaio 2025, mentre il rendimento del titoli di Stato, al 4,69%, si muove sui massimi da oltre tre anni. Il movimento non è dissimile da quello dei bond statali americani, francesi e inglesi. Il greggio oltre 100 dollari porta con sé ulteriori pressioni sull'inflazione e per la banche centrali la necessità intervenire con ulteriori aumenti dei tassi. Preoccupano poi gli elevati livelli dei debiti pubblici. (ANSA).