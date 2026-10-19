(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Lo spread fra Btp e Bund tedesco si allarga e chiude in crescita, a 111,3 punti base. In una giornata di rendimenti in generale crescita, anche negli Usa, non hanno aiutato le proteste e i saccheggi visti in Francia e in alcune città italiane nel weekend, che hanno aggiunto qualche motivo di apprensione in più sulla tenuta in prospettiva dei debiti pubblici più problematici. Il rendimento del Btp decennale è salito di 7,3 punti base, al 4,56%, e quello dell'Oat francese di ben 13,3 punti, a 4,93 per cento, con il differenziale rispetto al Bund tedesco arrivato a 148,1 punti. (ANSA).