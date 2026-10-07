(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Lo spread fra Btp e Bund ha terminato la seduta in crescita a 115,2 punti base. Ha ricominciato a correre il rendimento del decennale italiano salito di 9,7 punti al 4,62% mentre quello tedesco è sceso leggermente al 3,47 per cento Fra i bond europei ha fatto peggio solo la Francia per il timore che il governo non riesca tenere sotto controllo il debito pubblico: l'Oat scadenza 10 anni è cresciuto di 11,9 punti al 4,86% e il differenziale con il Bund è arrivato a 139,3 punti. (ANSA).