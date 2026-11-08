(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale ha chiesto oggi all'Iran di cessare di armare gli Houthi, di ritirare i suoi consiglieri militari e di porre fine alle interferenze negli affari interni del Paese, accusando Teheran di partecipare direttamente alla pianificazione e alla gestione delle operazioni del gruppo. Lo riporta Iran International citando una dichiarazione del ministero degli Esteri yemenita. Secondo quanto riferito, le autorità yemenite avrebbero identificato 21 esperti stranieri che collaborano con gli Houthi, tra cui 14 membri del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane e sette militanti di Hezbollah. Il ministero riferisce che le loro attività includono comando e controllo, missili balistici, droni, guerra elettronica, contrabbando di armi e coordinamento di operazioni marittime, compresa la selezione di navi commerciali per gli attacchi. Il ministero ha poi accusato l'Iran di aver agevolato gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita, il trasporto marittimo commerciale e la navigazione nel Mar Rosso e nello Stretto di Bab al-Mandeb. (ANSA).