(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Lombardia e Lazio restano le regioni leader dell'economia culturale italiana, ma il Mezzogiorno cresce più rapidamente della media nazionale. È quanto emerge dal rapporto Io sono Cultura 2026 presentato oggi a Roma all'Universitas Mercatorum. Il Lazio è la regione con la maggiore specializzazione culturale, dove il sistema produttivo culturale e creativo pesa per l'8,1% dell'economia regionale, mentre la Lombardia mantiene la leadership per dimensioni economiche con oltre 33 miliardi di euro di valore aggiunto. Nel Mezzogiorno il settore cresce del 3,7%, sopra la media nazionale, con la Campania che si conferma la regione più dinamica: è prima in Italia per crescita delle imprese culturali e creative nel quinquennio 2021-2025 (+12,3%). Seguono Molise (+11,8%), Trentino-Alto Adige (+11,7%), Abruzzo (+11,5%), Sicilia (+11,4%) e Basilicata (+10,4%). (ANSA).