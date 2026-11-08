(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Londra celebra la commemorazione della "Remembrance Sunday", in ricordo dei caduti della Grande Guerra, alla presenza dei membri della famiglia reale britannica, tra cui re Carlo III, il principe Harry e la regina Camilla, e di diversi politici britannici, tra cui gli ex premier Keir Starmer, Theresa May e Boris Johnson, oltre all'attuale inquilino di Downing Street Andy Burnham. Presente anche illeader di Uk Reform Nigel Farage. Due i minuti di silenzio osservati durante la commemorazione davanti al palazzo di Whitehall, che fu la residenza principale dei sovrani inglesi a Londra dal 1530 fino al 1698. La solenne ricorrenza viene celebrata nel Regno Unito e in vari Paesi del Commonwealth la seconda domenica di novembre per onorare i militari e i civili caduti in tutte le guerre, dalla Prima Guerra Mondiale fino ai conflitti moderni. In una grigia mattina autunnale londinese, il sovrano ha deposto una corona di fiori al Cenotafio di Whitehall, prima della sfilata di 10.000 veterani delle forze armate. All'evento erano presenti veterani della Seconda Guerra Mondiale: quest'anno ne hanno partecipato solo 12, tra cui la 103enne Annie Duplock, che ha descritto la giornata come "molto emozionante", scrive la Bbc. La regina Camilla e la principessa del Galles hanno assistito alla cerimonia da un balcone sopra il cenotafio, situato nel ministero degli Esteri e tra le bandiere sul tetto di quell'edificio di Whitehall c'era quella ucraina, blu e gialla. Era stata issata durante l'invasione russa e quattro anni dopo è visibilmente sfilacciata, a ricordare la durata di quella guerra e le minacce attuali. La toccante parata davanti al Cenotafio ha visto la partecipazione di rappresentanti di circa 340 diverse associazioni militari e civili, dalla Royal Naval Association e dalla Royal Marines Association a Transport for London e al Royal National Lifeboat Institute. (ANSA).