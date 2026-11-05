(ANSA) - WASHINGTON, 05 NOV - Anche Los Angeles ha un sindaco democratico socialista. Nithya Raman ha battuto Karen Bass, secondo le proiezioni di Decision Desk HQ. La battaglia agguerrita è stata caratterizzata da uno scontro generazionale: a Bass, la 73enne prima cittadina che cercava la riconferma, hanno guardato gli elettori più adulti, quelli a caccia di stabilità. Alla sua ex alleata Raman, progressista di 45 anni, hanno guardato invece i giovani che che chiedono abitazioni più accessibili e un costo della vita più basso. (ANSA).