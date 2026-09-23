(ANSA) - MILANO, 23 SET - Le due offerte di Mps su Banco Bpm e Banca Generali "possono funzionare individualmente". "E' chiaro che il Banco ci dà la maggior parte delle sinergie" e "rende il gruppo più grande" mentre "con Banca Generali, il nostro gruppo assumerà una fisionomia diversa, poiché svilupperemo l'attività di gestione patrimoniale in modo più incisivo" e "allo stesso ci offre l'opportunità di avere Generali come azionista e di rafforzare la partnership con il Gruppo Generali". Lo ha detto il ceo di Mps, Luigi Lovaglio, nel corso della Bofa financials ceo conference. (ANSA).