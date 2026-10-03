(ANSA) - BRUXELLES, 03 OTT - L'Ucraina - a quanto apprende l'ANSA - potrebbe avere bisogno nel 2027 "fino a 70 miliardi di euro" in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa (in aggiunta dunque ai 45 miliardi già previsti dal prestito Ue). Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27, forse già al consiglio europeo di ottobre. Per quanto riguarda il 2026, invece, non ci sono 'buchi' nell'assistenza ma è "fondamentale" che la Rada approvi le riforme previste. (ANSA).