(ANSA) - BRUXELLES, 23 NOV - L'Antitrust Ue ha aperto un'indagine per sospetto abuso di posizione dominante su Coca-Cola Europacific Partners (Ccep). Vuole accertare se la società, uno dei due principali imbottigliatori europei di prodotti a marchio The Coca-Cola Company, abbia ostacolato le vendite transfrontaliere di bevande analcoliche e impedito ai grossisti di negoziare acquisti in più Paesi, col rischio di prezzi più alti per i consumatori. Ccep, con sede nel Regno Unito, commercializza i prodotti in Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia ed è il principale fornitore di bevande analcoliche gassate in questi Paesi. (ANSA).