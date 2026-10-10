(ANSA) - BRUXELLES, 10 OTT - L'Ue esorta gli Usa a ritirare le nuove sanzioni alla Corte penale internazionale (Cpi) e si dice "pronta ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che la Corte possa continuare a operare efficacemente e adempiere al suo indispensabile mandato". Lo afferma l'alta rappresentante Kaja Kallas in una nota a nome dell'Ue, in cui Bruxelles esprime "profondo rammarico" per le sanzioni Usa alla Cpi ma "accoglie con favore la disponibilità degli Usa a discutere le proprie preoccupazioni con gli Stati parte dello Statuto di Roma e "prende atto della decisione americana di rinviare l'entrata in vigore delle ultime misure". (ANSA).