(ANSA) - STRASBURGO, 20 OTT - Sicurezza, contrasto ai cambiamenti climatici, sviluppo economico e sostegno alle comunità locali. Sono le quattro priorità al centro della nuova Strategia Ue per l'Artico lanciata oggi dalla Commissione europea. Per far fronte alla competizione geopolitica e all'attività militare della zona, l'Ue propone nuovi strumenti tra cui un polo per monitorare le attività marittime, il Maritime Security Hub, la dotazione di rompighiaccio e un cavo sottomarino con la Groenlandia. Più cooperazione economica nei settori dell'energia rinnovabile, delle materie prime critiche, dei trasporti a duplice uso e della connettività digitale. (ANSA).