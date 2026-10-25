(ANSA) - SAN PAOLO, 25 OTT - Il presidente uscente del Brasile e candidato alla rielezione, Luiz Inacio Lula da Silva, ha votato questa mattina intorno alle 9.40 nel seggio allestito in una scuola di Sao Bernardo do Campo, nello Stato di San Paolo. "Ho 80 anni, partecipo alla vita politica da 50 e non ho mai visto niente di simile", ha affermato, riferendosi alle manifestazioni di sostegno organizzate in diversi Stati nei giorni precedenti al ballottaggio. Il capo dello Stato ha poi denunciato episodi di violenza politica, citando l'aggressione alla consigliera comunale del Pt Iara Pimentel a Minas Gerais e alcune segnalazioni di aggressioni a Mato Grosso do Sul. Lula ha poi difeso il rispetto delle differenze politiche e religiose e l'accettazione dei risultati elettorali, sottolineando che la convivenza democratica richiede rispetto anche tra persone che sostengono candidati diversi. Uscendo di casa per recarsi al seggio, Lula ha criticato Flavio Bolsonaro. "Stiamo partecipando alle elezioni contro un cittadino che si chiama menzogna. Non è capace di dire una sola verità". Dopo il voto, è rientrato a San Paolo, dove attenderà i risultati dello scrutinio in un hotel della capitale insieme a familiari e sostenitori. (ANSA).