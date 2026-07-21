CAMAIORE. Attimi di grande paura a Orbicciano, frazione collinare del Comune di Camaiore, in Toscana, dove un lupo ha aggredito e ucciso il cane di una famiglia all'interno della corte di un'abitazione. Pochi istanti prima, nello stesso punto, si trovava anche un bambino di due anni, che è stato immediatamente protetto dalla madre.

La donna è intervenuta nel tentativo di mettere in salvo il figlio e di difendere il proprio cane, un esemplare di grossa taglia. Nonostante il suo intervento, per l'animale non c'è stato nulla da fare. La proprietaria ha riportato lievi escoriazioni ed è stata accompagnata in ospedale, dove ha ricevuto le cure del caso.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per effettuare i rilievi e ricostruire l'accaduto.

L'episodio riporta al centro dell'attenzione il tema della presenza sempre più frequente dei lupi nelle aree collinari e in prossimità dei centri abitati della provincia di Lucca. Negli ultimi mesi, infatti, numerose segnalazioni erano arrivate anche da altre località, alimentando la preoccupazione dei residenti per incontri sempre più ravvicinati con i predatori.