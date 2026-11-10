(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Nei primi nove mesi del 2026, Banca Generali ha registrato un utile netto consolidato di 384,1 milioni, in crescita del 22,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Al risultato ha contribuito il livello massimo raggiunto dall'utile ricorrente, salito a 303,4 milioni (+10,8% anno su anno) grazie all'espansione delle masse, alla favorevole dinamica della redditività ricorrente e al rafforzamento della leva operativa. Le commissioni nette ricorrenti ammontano a 449,4 milioni in crescita del 16%. Le masse totali ai nuovi massimi a 121,8 miliardi (+11%). "Tale dato conferma ulteriormente la forza del modello di business della banca e la solidità della sua performance operativa anche nel contesto particolarmente complesso per le speculazioni di finanza straordinaria in corso da alcuni mesi", indica l'istituto che ricorda come sia "stata oggetto di un'offerta pubblica di scambio volontaria promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena che ha generato un prolungato periodo di incertezza fino alla decadenza lo scorso 29 ottobre". "Chiudiamo i migliori nove mesi della nostra storia, con masse e utili ai massimi e una crescita a doppia cifra delle principali componenti ricorrenti. È un risultato che conferma la solidità del nostro modello e la capacità della Banca di crescere con continuità, sostenuta dalla qualità della raccolta e dalla fiducia di clienti e banker", afferma l'a.d, Gian Maria Mossa. (ANSA).