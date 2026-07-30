(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Fineco archivia il primo semestre con un ricavi per 713,8 milioni, in crescita del 10,8% anno su anno, grazie alla crescita di tutte le aree di business. Il banking evidenzia un +8,5% grazie all'effetto volumi positivo, che ha più che controbilanciato il calo dei tassi di mercato nel periodo. Per l'investing +11%, favorito dall'effetto volumi e dal maggiore contributo di Fineco Asset Management. Infine il brokerage registra un +15,2%, grazie all'aumento degli asset amministrati e allargamento della base degli investitori attivi. L'utile netto dell'operatività corrente si attesta a 343,3 milioni, in rialzo dell'8%. L'utile del periodo, che recepisce gli oneri non ricorrenti al netto delle imposte (pari a -3 milioni), è pari a 340,4 milioni, in aumento del 7,1%. Il margine finanziario si attesta a 339,4 milioni, in aumento del 7,7% rispetto al primo semestre 2025. L'aumento è dovuto all'effetto volumi, che ha più che controbilanciato il calo dei tassi di mercato nel periodo. Il Cost/income ratio è pari al 27 per cento. Nel secondo trimestre l'utile netto dell'operatività corrente è di 181,1 milioni, in rialzo del 17,9% anno su anno. L'utile del periodo, che recepisce gli oneri non ricorrenti al netto delle imposte (pari a -3 milioni), è pari a 178,2 milioni (+16% anno su anno). I ricavi ammontano 370,9 milioni, in rialzo dell'8,2% rispetto al trimestre precedente e del 17,7% rispetto al secondo trimestre 2025. (ANSA).