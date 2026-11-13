(ANSA) - MILANO, 13 NOV - Il gruppo Unipol ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un utile netto consolidato di 1.388 milioni di euro, in crescita del 12,4% rispetto allo stesso periodo del 2025, includendo il contributo della collegata Bper fino al 30 settembre. L'utile contabile, che ne recepisce i risultati limitatamente al primo semestre, sale del 12,6% a 1.262 milioni mentre il risultato netto del gruppo assicurativo, che non tiene conto del consolidamento a patrimonio netto di Bper ma solo dei dividendi incassati, balza del 30,1% a 1.249 milioni. La raccolta premi avanza del 5,3% a 12,8 miliardi, con il contributo sia del danni (+3,9% a 7 miliardi) che del vita (+7,2% a 5,8 miliardi). "Volumi sostenuti" sono stati registrati nel comparto auto (+4,9% a 3.462 milioni), in quello della bancassicurazione danni (+9,9% a 494 milioni) e nel business salute (+8,2% a 998 milioni). I premi nel non Auto crescono del 2,9% a 3.584 milioni. L'indice di solvibilità consolidato si attesta al 244% del minimo regolamentare, dal 230% di fine 2025, "confermando - spiega la nota - il profilo di elevata solidità del gruppo". L'indice di solvibilità del gruppo assicurativo si mantiene al 275% (279% a fine 2025). Il miglioramento dei risultati, spiega la compagnia, "è determinato principalmente dalla solida performance del core business assicurativo" con la redditività tecnica "trainata, in particolare, dall'eccellente performance del business non-auto che registra un combined ratio dell'88,3%", in miglioramento di 4,7 punti percentuali sul 2025, "grazie sia all'apporto del comparto salute", il cui combined ratio migliora di 4,5 punti percentuali all'83,2%, "sia alla performance degli altri rami", in progressione di 4,7 punti percentuali all'89,9%. Nel complesso il combined ratio danni si attesta al 92,5%, dal 93,5% del 30 settembre 2025. Il risultato ante imposte del danni balza così da 703 a 1.053 milioni, mentre quello del vita sale da 276 a 347 milioni. Il contributo di Bper nei nove mesi si attesta a 371 milioni mentre le 'altre attività' hanno generato un utile ante imposte in crescita da 66 a 73 milioni. Ad oggi, sottolinea Unipol, l'attività del business assicurativo è "proseguita regolarmente" senza "eventi di portata rilevante" mentre "proseguono le principali azioni" del piano strategico, che "ci si aspetta continuino a produrre progressivamente i loro effetti nel corso dei prossimi mesi". (ANSA).