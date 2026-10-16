(ANSA) - ROMA, 16 OTT - La leader dell'opposizione venezuelana e premio Nobel per la Pace María Corina Machado ha denunciato che gli Stati Uniti l'hanno esclusa dai negoziati che si stanno svolgendo a Caracas tra il governo della presidente ad interim Delcy Rodríguez e una parte dell'opposizione. Lo ha detto in un'intervista pubblicata dal New York Times. Machado ha assicurato che tornerà nel Paese "prima di quanto si possa immaginare" per mobilitare i propri sostenitori in vista delle future elezioni. (ANSA).