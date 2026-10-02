(ANSA) - PARIGI, 02 OTT - "Ho appena riunito i leader del G7 sulla situazione energetica globale. Abbiamo concordato di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel. Abbiamo deciso di rendere più flessibile la produzione, sfruttando al massimo la capacità delle nostre raffinerie, di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, insieme ai nostri partner e sotto il coordinamento dell'Aiee di non adottare alcuna misura restrittiva sugli scambi di prodotti energetici tra i partner": lo scrive in un messaggio su X il presidente francese Macron. (ANSA).