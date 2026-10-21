(ANSA) - PARIGI, 21 OTT - "Ci sono persone che fanno campagna elettorale sulle spalle della Francia; leader che si trovano in contesti elettorali, sia nella regione (del Medio Oriente) che dall'altra parte dell'Atlantico, i quali, talvolta con ingenuità, riprendono contenuti generati dall'intelligenza artificiale o diffondono ciò che determinati ambienti vogliono far credere". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, riferendosi implicitamente a Donald Trump e Benjamin Netanyahu e ai loro commenti sulle proteste in Francia. "Per me non c'è ingerenza straniera visibile rispetto a quanto accaduto" il 17 ottobre, "ma c'è stata una manipolazione, in seguito, quello si. Abbiamo visto immagini dell'Ia che non si sono mai verificate in Francia. Persone che hanno detto che eravamo invasi da migranti e islamisti", ha sottolineato. (ANSA).