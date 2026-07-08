(ANSA) - PARIGI, 08 LUG - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha evocato, a margine del vertice Nato di Ankara, future ''esercitazioni'' militari congiunte degli Stati aderenti alla cosiddetta ''coalizione dei volenterosi'' per l'Ucraina. "Il prossimo 13 luglio, a Parigi, la Coalizione dei Volenterosi si riunirà nuovamente. Sarà un'occasione per discutere della lotta contro la flotta fantasma, di nuove iniziative in materia di capacità, della mobilitazione della nostra industria a sostegno dell'Ucraina, per fare ulteriori annunci e anche per programmare esercitazioni congiunte", ha dichiarato il presidente francese. (ANSA).