(ANSA) - PARIGI, 17 OTT - "Non c'è posto per la violenza nella nostra Repubblica. Coloro che hanno distrutto, attaccato le prefetture e gli esercizi commerciali, e che hanno persino saccheggiato i nostri municipi, saranno perseguiti e puniti": lo scrive su X il presidente francese, Emmanuel Macron. "Alle forze dell'ordine, garanti del diritto di manifestare, esprimo il sostegno della Nazione", prosegue Macron, aggiungendo: "Ci opporremo tutti, uniti, a chi semina il caos: individui che mirano solo ad abbattere le nostre istituzioni e che impediscono a chi esprime pacificamente le proprie rivendicazioni di poterlo fare". (ANSA).