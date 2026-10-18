(ANSA) - PARIGI, 18 OTT - I prefetti di Francia potranno "prendere delle decisioni per proteggere le nostre città", compresa quella di "vietare alcune manifestazioni". Lo ha annuciato il presidente francese Emmanuel Macron parlando alla nazione dopo gli scontri di piazza e i saccheggi di ieri in tutto il Paese. "Chi ha distrutto deve pagare, chi ha saccheggiato deve rimborsare", ha detto Macron, esprimendo solidarietà alle forze dell'ordine. "Ieri, nonostante la loro professionalità, le forze dell'ordine hanno subito una violenza senza precedenti. Ho chiesto al governo di trarre tutti gli insegnamenti necessari in merito all'attività di intelligence; ci sarà massima trasparenza. Le indagini saranno condotte con la massima fermezza", ha proseguito. Quindi ha invitato ''l'insieme dei partiti, delle organizzazioni sindacali, a condannare senza ambiguità ogni forma di violenza. Il Paese ha bisogno di ordine, non di un'escalation". E a sei mesi dalle elezioni presidenziali ha lanciato un appello: "Tutti coloro che oggi sostengono che l'urgenza sia scendere in piazza hanno un solo obiettivo: sporcare il dibattito. I confronti non devono avvenire per strada né attraverso la violenza. Devono svolgersi nel rispetto, mai nel disordine o nella distruzione. Il nostro Paese merita una bella elezione presidenziale tra sei mesi". (ANSA).