(ANSA) - BERLINO, 19 NOV - "In questo momento, di fronte al massimalismo delle posizioni russe, è necessario riaprire la questione dell'adesione dell'Ucraina alla Nato, come ho proposto qualche giorno fa. Questo è il momento giusto". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron nella conferenza stampa al termine della Coalizione dei Volenterosi, a Berlino, ricordando che l'ipotesi era stata "accantonata nel primo semestre del 2022, in un contesto completamente diverso. Oggi - ha sottolineato - la questione si pone, anche per noi europei, in vista del 'giorno dopo': l'Ucraina sarà infatti un Paese dotato di un equipaggiamento molto consistente e di un esercito numeroso, quindi, ai fini della nostra sicurezza a lungo termine, la sua presenza nella Nato è opportuna". (ANSA).