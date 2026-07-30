(ANSA) - MADRID, 30 LUG - Per far fronte alla grave crisi umanitaria provocata dall'entrata di centinaia di migranti via mare e via terra a Ceuta, il governo spagnolo ha deciso di mobilitare l'esercito in appoggio degli agenti della Guardia Civil, impegnati nei controlli alla frontiera col Marocco. "Le forze armate rafforzeranno la Guardia Civil nell'esercizio delle proprie competenze e in quelle che possono risultare necessarie per mantenere la sicurezza nella città di Ceuta. I militari mobilitati saranno coordinati dal comando di operazioni e daranno supporto alla Guardia Civil", informano fonti della Moncloa. (ANSA).