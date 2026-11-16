(ANSA) - BRUXELLES, 16 NOV - "È stato deciso un formato a livello di consiglieri per la sicurezza nazionale. Noi ministri degli Affari esteri non siamo coinvolti e credo che, prima o poi, dovremo esserlo. Mancano poi alcuni attori istituzionali fondamentali. L'Alta Rappresentante, che è la voce dell'Europa in materia di politica estera, dovrebbe senza alcun dubbio farne parte. E per quanto riguarda la Spagna, una cosa deve essere chiara a tutti: non verrà deciso nulla in materia di sicurezza europea né nulla riguardo all'Europa e all'Ucraina senza che la Spagna sia seduta a quel tavolo". Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares. (ANSA).