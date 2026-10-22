(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Ieri sera abbiamo depositato alla Camera la richiesta di formazione di un gruppo parlamentare denominato 'Più Europa-Centro Democratico, Stati Uniti d'Europa', i criteri per l'autorizzazione sono soddisfatti: il gruppo è in rappresentanza di una forza politica presente in tutte le circoscrizioni e che ha avuto eletti riconducibili a questo simbolo. La costituzione del gruppo viene chiesta con 5 membri: io, Benedetto Della Vedova, Luca Pastorino, Bruno Tabacci e Aboubakar Soumahoro e ci sono dei precedenti" che consentono di poter chiedere l'ok. Lo ha detto il segretario di +Europa Riccardo Magi conversando con i cronisti in Transatlantico. L'obiettivo è anche quello di poter provare a formulare un ricorso sul tema della raccolta delle firme della riforma elettorale. (ANSA).