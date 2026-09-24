(ANSA) - NEW YORK, 24 SET - Pochi minuti prima dell' intervento all'Onu di Benjamin Netanyahu, il sindaco di New York Zohran Mamdani ha risposto senza pronunciare una parola alle accuse del premier israeliano che lo aveva criticato per il sostegno ad Hamas e "l'incitamento alle rivolte contro gli ebrei di New York". In un video diffuso sui social, Mamdani pianta un ulivo a Gracie Mansion e cena con famiglie palestinesi di Gaza. "Che la pace sia il nostro futuro", ha scritto nella didascalia su X. (ANSA).