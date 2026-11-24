(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Ci siamo confrontati entrando nel merito delle questioni che sono a cuore dei sindaci e delle comunità che rappresentiamo in un momento di reale difficoltà. Abbiamo discusso di quali potevano essere gli interventi da parte del governo per sostenere ulteriormente le nostre politiche urbane e devo dire abbiamo trovato riscontro alle nostre richieste, e quindi una disponibilità della presidente Meloni di approfondire le richieste che abbiamo fatto che abbiamo condiviso". Lo ha detto il sindaco di Napoli e presidente dell'Anci, Gaetano Manfredi, evidenziando che le priorità espresse dai sindaci al tavolo con Giorgia Meloni riguardano "il tema casa" con un "sostegno agli affitti", i rincari energetici sul "trasporto pubblico locale" e "l'assistenza scolastica alle disabilità". (ANSA).