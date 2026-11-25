(ANSA) - VERONA, 25 NOV - "Una riforma della finanza locale è indispensabile e non più rinviabile". Lo ha detto il presidente dell'Anci Gaetano Manfredi, nella relazione di apertura della 43/a assemblea dell'Anci a Verona. "La capacità fiscale dei Comuni è esaurita e il fabbisogno finanziario per sostenere e garantire i servizi cresce", ha aggiunto Manfredi. Per il sindaco di Napoli "è indispensabile individuare nuove forme di compartecipazione fiscale. Altrimenti la tenuta dei servizi non potrà essere garantita". Manfredi avverte: "Non possiamo più accettare di essere la 'prima linea' solo quando c'è da metterci la faccia, adempiere ai doveri, gestire i tanti problemi, anche quando non ci compete e non abbiamo né strumenti né risorse. Abbiamo bisogno del sostegno del nostro Paese". (ANSA).