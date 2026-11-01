(ANSA) - ROMA, 01 NOV - Oltre 17 milioni di euro in due anni per i territori colpiti dalle alluvioni in Emilia-Romagna, Marche e Toscana. E' quanto prevede la manovra all'articolo 113, che autorizza una spesa complessiva di 17,1 milioni di euro nel biennio 2027-2028: 12,8 milioni per il prossimo anno e 4,3 milioni per quello successivo. Le risorse sono destinate agli interventi legati agli eventi alluvionali del maggio 2023, che hanno interessato le tre regioni, e a quelli del settembre e ottobre 2024, che hanno nuovamente colpito l'Emilia-Romagna. La disposizione non indica una ripartizione degli stanziamenti tra i diversi territori. (ANSA).