(ANSA) - ROMA, 01 NOV - Arrivano 358,6 milioni per prorogare anche nel 2027 una serie di ammortizzatori sociali dalle aree di crisi industriale complessa all'ex Ilva. La manovra stanzia all'articolo 46 rifinanzia con 100 milioni la proroga del trattamento Cigs in deroga per i lavoratori di imprese nelle aree dichiarate dal Mimit di crisi industriale complessa; viene poi prorogata, con un limite di spesa di 100 milioni, la possibilità per le imprese che cessano a abbiano cessato l'attività di accedere alla Cigs per la gestione degli esuberi. Per le imprese de gruppo Ilva vengono stanziati 15 milioni per garantire continuità nel 2027 al sostegno al reddito dei lavoratori, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche. I destinatari del trattamento di Cigs per le tre aziende del gruppo Ilva, si legge nella relazione tecnica, sono circa 1.497 lavoratori, di cui 1.440 dipendenti da Ilva, 49 dipendenti da Sanac e 8 dipendenti da Taranto Energia. (ANSA).