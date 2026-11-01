(ANSA) - ROMA, 01 NOV - Nuovi "spazi" per la sicurezza energetica grazie alla flessibilità Ue e un vincolo verde per le imprese che riceveranno aiuti contro il caro elettricità. E' quanto emerge dagli articoli 82 e 83 della manovra, che mette sul piatto fino a 6 miliardi di euro di sostegni tra il 2027 e il 2030, a condizione che le aziende destinino "risorse almeno pari al 100% dell'aiuto" a investimenti per ridurre consumi ed emissioni. Del pacchetto, 2,5 miliardi sono destinati alle imprese energivore e 3,53 miliardi alle micro, piccole e medie aziende non energivore. Gli investimenti ammessi spaziano dalle rinnovabili ai sistemi di accumulo, dall'efficienza energetica all'elettrificazione dei processi produttivi. Per le pmi dovranno essere avviati dopo la domanda e completati entro 36 mesi dalla concessione, salvo termini diversi fissati da Bruxelles. A vigilare sarà il Gse, che in caso di inadempienza potrà disporre "la riduzione o il recupero dell'aiuto, maggiorato degli interessi". Per l'avvio degli incentivi servirà comunque l'ok della Commissione Ue sugli aiuti di Stato. (ANSA).