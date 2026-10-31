(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Circa 4,7 miliardi in tre anni dalla spending review sui ministeri. È quanto prevedono le norme di revisione e razionalizzazione della spesa contenute in manovra. Per "efficientare e migliorare le capacità di programmazione degli interventi relativi alle spese in conto capitale", si stabilisce una riduzione delle risorse per il triennio 2027-29 e un incremento per il triennio 2030-32. I tagli ripartiti sul primo triennio sono pari complessivamente a 1,62 miliardi nel 2027, 1,23 nel 2028 e 1,84 nel 2029. Il risparmio più consistente è a carico del Ministero dell'Economia, seguito da quello dei Trasporti e quello dell'Interno. (ANSA).