(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Quelli sulla sanità "non sono tagli: si chiama 'tagli' il mancato ulteriore aumento ma di tagli non ce ne sono, i tagli li hanno fatti ma sono stati nel passato". Così il capogruppo di FdI Lucio Malan replica ai cronisti che, al termine dell'incontro con la Cisl, gli chiedono della levata di scudi delle Regioni sui fondi alla sanità. "Vediamo - osserva - dopodiché si tratta anche di vedere come questi soldi sono spesi, cioè non c'è solo l'aspetto dello stanziamento, c'è anche il modo in cui questi si spendono. È chiaro che sarebbe bello avere risorse infinite, ma le risorse sono per loro definizione limitate". (ANSA).