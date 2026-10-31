(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Dal 2027 il tetto per l'applicazione della flat tax agli autonomi sale da 85mila e 100mila euro, ma tra 85mila euro e 100mila resta l'applicazione dell'Iva. Lo prevede la legge di bilancio. La relazione tecnica, che stima "circa 41.000 soggetti opteranno per il regime forfetario per via di una convenienza economica in termini di minori imposte dovute", calcola effetti sull'Irpef già nel 2027 (per il mancato acconto sul 2028) pari a 247,2 milioni, che saliranno a 310 milioni nel 2028 e 302,6 dal 2029. Il regime forfetario cessa di avere applicazione nell'anno stesso con ricavi o compensi superiori superiori "a 115.000 euro, ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, e a euro 100.000, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto". (ANSA).