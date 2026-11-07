(ANSA) - GENOVA, 07 NOV - "La flat tax al 15% allargata fino a 100mila euro di ricavi per gli autonomi non è accettabile perché crea figli e figliastri dato che a parità di reddito un dipendente o un pensionato paga più del triplo di tasse. É questione di rispetto, prima ancora che di equità: non si può mettere il costo del welfare solo sulle spalle di una parte della società! Il governo faccia un passo indietro". Lo denuncia la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola a Genova per dare il via alla campagna di mobilitazione nazionale promossa dal sindacato 'Il Patto che unisce. Lavoro, salari, welfare, pensioni per lo sviluppo'. "La seconda faglia della manovra riguarda i pensionati. E qui dobbiamo essere molto chiari, perché siamo al cuore della peggiore decisione presa in manovra - commenta Fumarola -. La nuova stretta sulla rivalutazione delle pensioni, che non hanno altro strumento se non questo per difendere il potere d'acquisto, è pura ingiustizia". L'intervento "va corretto sicuramente l'intervento sulle pensioni, pensiamo che i pensionati non debbano essere un bancomat, quindi l'indicizzazione va lasciata com'è, anzi va migliorata". "Parliamo di una morsa che scatta sopra quattro volte il minimo, riducendo l'adeguamento a partire da pensioni pari circa a 1.800 euro netti al mese - segnala -. E poi la morsa si stringe sempre più man mano che si sale. Parliamo non di ricchi. Ma di infermieri, insegnanti, impiegati, operai specializzati ora in pensione, che hanno versato contributi per quarant'anni o più". (ANSA).