(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Nella manovra il governo metta a disposizione dei Comuni circa un miliardo di euro, da dedicare a quattro emergenze: i minori stranieri non accompagnati, l'assistenza scolastica ai disabili, l'energia e l'assunzione di 12mila persone per la Polizia Locale. Lo ha detto il presidente dell'Anci Gaetano Manfredi a margine della presentazione del Dossier di Terre des Hommes a Roma. "Abbiamo alcune priorità - ha spiegato Manfredi - che abbiamo già segnalato al Mef e di cui abbiamo parlato col governo che riguardano alcuni dossier che per noi sono critici". (ANSA).