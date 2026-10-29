(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Doppio rincaro in arrivo nel 2027 per le sigarette. La manovra approvata ieri dal consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, anticipa di sei mesi il rialzo già previsto per il 2028. La misura rientra così tra le coperture della legge di bilancio. Il prossimo anno quindi scatterà un primo aumento a gennaio e un secondo dal primo luglio. La manovra dello scorso anno fissava un nuovo calendario fiscale per le accise delle sigarette con incrementi annuali dei prezzi dei singoli pacchetti, pari a circa 25 centesimi per il 2027 e circa 40 centesimi a pacchetto dal 2028. (ANSA).